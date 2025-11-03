DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.307 -2,8%Euro1,1531 ±-0,0%Öl65,05 ±-0,0%Gold4.026 +0,6%
EUREX/Bund-Future im Verlauf leichter

03.11.25 08:14 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag um 16 Ticks niedriger bei 129,29 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,46, das -tief bei 129,27 Prozent. Umgesetzt worden sind bisher 14.438 Kontrakte. Der Widerstand bei 129,44/66 sei weiterhin intakt, heißt es bei der Helaba. Die Indikatoren deuteten auf weitere Rücksetzer hin. Unterstützungen sieht das Haus bei 128,90, 1238,24 und 127,88 Prozent. Im Blick stehen am Montag neue Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes dies- und jenseits des Atlantiks.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 02:15 ET (07:15 GMT)