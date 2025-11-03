dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 03.11.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet dank mehr neuer Jets von Boeing mit mehr Passagieren als zuletzt gedacht. Weil der kriselnde Hersteller früher liefert als erwartet, peilt Ryanair-Chef Michael O'Leary für das Geschäftsjahr bis Ende März 2026 nun 207 Millionen Fluggäste an. Das sind über drei Prozent mehr als im Vorjahr und eine Million mehr als bisher in Aussicht gestellt, wie das irische Unternehmen am Montag in Dublin mitteilte. Im Sommer verdiente Ryanair deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Eine Gewinnprognose für das laufende Jahr wagte O'Leary trotzdem nicht.

Wer­bung Wer­bung

Microsoft schließt KI-Deal mit Rechenzentrum-Anbieter Iren - Dell im Boot

SYDNEY/REDMOND - Microsoft baut seine Kapazitäten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) durch eine Vereinbarung mit dem australischen Rechenzentrum-Anbieter IREN aus. Der Tech-Riese kauft Cloud-Kapazitäten im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar (rund 8,4 Mrd Euro), wie Iren am Montag mitteilte. Zwanzig Prozent davon seien als Vorauszahlung geplant. Iren beschafft sich das dafür notwendige Zubehör, unter anderem die GB300-Architektur von NVIDIA, wiederum für 5,8 Milliarden Dollar von Dell (Dell Technologies).

Trotz Trump-Vorwürfen: Kimberly-Clark übernimmt Tylenol-Hersteller

DALLAS - Mitten in der vom Weißen Haus losgetretenen Kontroverse um das Schmerzmittel Tylenol und Autismus wird der Hersteller Kenvue vom Konsumgüter-Riesen Kimberly-Clark übernommen. Zusammen mit den Schulden von Kenvue liegt der Kaufpreis bei 48,7 Milliarden Dollar (42,3 Mrd Euro). Ein Teil davon wird in Aktien von Kimberly-Clark bezahlt, daher könnte der endgültige Betrag anders ausfallen.

Vorerst kein Streik: Pilotengewerkschaft gibt Lufthansa Zeit

FRANKFURT - Passagiere der Lufthansa müssen vorerst keine Pilotenstreiks fürchten. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit (VC) will der Airline im Tarifstreit um die Altersversorgung mehr Zeit geben, um ein verbessertes Angebot vorzulegen. Das zeigt ein Tarif-Rundschreiben von VC an ihre Mitglieder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Man fordere den Arbeitgeber nochmals mit Fristsetzung auf, ein verhandlungsfähiges Angebot für die seit Mai laufenden Gespräche vorzulegen, heißt es darin.

Wer­bung Wer­bung

Roche erzielt mit Gazyva Forschungserfolg bei Autoimmunerkrankung SLE

BASEL - Roche hat die Ergebnisse mit seinem Wirkstoff Gazyva/Gazyvaro (Obinutuzumab) bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) einen Behandlungserfolg erzielt. In der zulassungsrelevanten Studie Allegory seien die gesteckten Ziele erreicht worden, teilte der Pharmakonzern am Montag mit.

BP verkauft Beteiligungen an Midstream-Anlagen in den USA

LONDON - Der Ölkonzern BP zieht sich aus der Beteiligung an zwei Midstream-Anlagen in den USA zurück. Die Briten erzielten eine Einigung mit der US-Investmentfirma Sixth Street, die Anteile an dem US-amerikanischen Öl- und Gasgeschäft von BP an Land für 1,5 Milliarden US-Dollar (1,3 Mrd Euro) erwirbt. Rund 1 Milliarde Dollar werden bei Unterzeichnung gezahlt, der Restbetrag wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis Ende des Jahres erwartet, hieß es weiter in der Mitteilung vom Montag.

SPD: 'Stahlgipfel' wichtiges Signal, aber viel mehr nötig

BERLIN - Die SPD fordert vor dem "Stahlgipfel" im Kanzleramt konkrete und nachhaltige Hilfen für die kriselnde Branche. "Der Stahlgipfel im Kanzleramt ist ein wichtiges Signal für die gesamte Industrie in Deutschland - aber er darf eben kein Einzelereignis bleiben", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Neben der Stahlbranche steht aktuell auch die chemische Industrie massiv unter Druck. Beide Sektoren sind Grundpfeiler unserer industriellen Wertschöpfung und brauchen jetzt klare politische Antworten."

Wer­bung Wer­bung

Medios hat Nachfolger für scheidenden Unternehmenschef gefunden

BERLIN - Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der Aufsichtsrat habe Thomas Meier als Mitglied des Vorstands und zum neuen Unternehmenschef bestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Er tritt das Amt am 1. Februar 2026 an und folgt auf Matthias Gärtner, der das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2025 leiten wird. Meier ist derzeit Unternehmenschef des Schweizer Chemieunternehmens Bachem, das sich unter anderem auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden spezialisiert hat.

Biontech macht weniger Verlust - Geld von Bristol Myers Squibb

MAINZ - Die Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Bristol-Myers Squibb (BMS) (Bristol-Myers Squibb) bringt Biontech (BioNTech (ADRs)) reichlich Geld für die weitere Entwicklung von Krebsmedikamenten. Im Zuge dessen konnten die Mainzer im dritten Quartal den Nettoverlust verringern: Er belief sich auf 28,7 Millionen Euro nach 198,1 Millionen im Vorjahresquartal, wie Biontech mitteilte.

^

Weitere Meldungen

-Schleswig-Holsteins FDP fordert Klarheit zu Northvolt-Millionen

-Kovac genügt diesmal die A-Note: 'Die haben wir bestanden'

-Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt

-Rigorose Sanierung: Griechische Post schließt jede fünfte Filiale

-Maschinenbau-Aufträge brechen im September ein

-Dortmunds Schlotterbeck auch für Duell mit City fraglich

-Vogelgrippe grassiert - Fast eine Million Tiere getötet

-Chef von Kryptobörse Bitpanda wechselt in den Verwaltungsrat

-Chip-Krise: Mögliche Kurzarbeit an einzelnen ZF-Standorten

-Noch 25 Prozent Fläche im Rennen um Atomendlager

-Ärger um Sexpuppen: Frankreich droht Shein

-EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland

-Steag Iqony-Fernwärmenetz wächst um 750 Kilometer°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/mis