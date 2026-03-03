DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 -1,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.300 +0,8%Euro1,1714 -0,5%Öl79,28 +9,3%Gold5.406 +2,4%
EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil

02.03.26 08:36 Uhr

DOW JONES--Die Aufschläge des Bund-Futures in Folge des Abverkaufs bei Risiko-Assets wie Aktien sind am Montag im Verlauf bisher überschauber. Der März-Kontrakt steigt um sieben Ticks auf 130,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,53 Prozent und das -tief bei 130,18 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 117.760 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt 5 Ticks auf 117,51 Prozent. Zum Ende der Woche hatte der Bund-Future bereits ein Hoch bei 130,35 markiert, nachdem sich die Indizien für Luftschläge gegen den Iran gehäuft hatten. Indikatorenseitig ist das Bild für die Marktstrategen der Helaba konstruktiv, denn MACD und DMI stünden im Kauf und würden dabei von einem steigenden ADX begleitet. Derweil gebe es aber auch Überkauftsignale vonseiten der Stochastic und des RSI.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 02:37 ET (07:37 GMT)