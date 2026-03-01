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EUREX/Bund-Future mit Aufschlägen

18.03.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.28 Uhr um 19 Ticks auf 126,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das -tief bei 126,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.395 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 28 Ticks auf 110,16 Prozent - der Bobl-Future 13 Ticks auf 116,4 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 03:34 ET (07:34 GMT)