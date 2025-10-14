EUREX/Bund-Future mit kleineren Aufschlägen

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.18 Uhr um 19 Ticks auf 129,65 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,68 Prozent und das -tief bei 129,36 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.811 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 38 Ticks auf 116,56 Prozent zu - der Bobl-Future gewinnt 11 Ticks auf 118,48 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 02:24 ET (06:24 GMT)