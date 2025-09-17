DAX23.658 -0,4%ESt505.432 -0,2%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1797 +0,3%Öl67,17 -0,4%Gold3.695 +0,4%
EUREX/Bund-Future tendiert vor Fed-Sitzung seitwärts

16.09.25 08:40 Uhr

DOW JONES--Im Vorfeld der zweitägigen Sitzung der US-Notenbank tendiert der Bund-Future am Dienstagvormittag seitwärts. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 128,62 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,73 Prozent und das Tagestief bei 128,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.721 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert vier Ticks auf 117,82 Prozent.

Mit größeren Überraschungen seitens der Fed ist kaum zu rechnen, die Frage ist vor allem, wie taubenhaft sich Fed-Präsident Powell im Zuge der allseits erwarteten der Senkung des Zielbandes um 25 Basispunkte geben wird.

Am Vormittag steht aus Deutschland noch der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen auf der Agenda - die Vorgaben sind negativ, Der Erwartungsindex der ähnlich aufgebauten Sentix-Investorenbefragung habe sich zuletzt nochmals verschlechtert, so die Marktstrategen der Helaba. Sie sehen gegenüber der Konsensschätzung leichtes Enttäuschungspotenzial. Auch die Lageeinschätzung stehe unter keinem guten Stern. Der entsprechende Sentix-Wert habe nachgegeben. Und sollte sich dies mit den ZEW-Ergebnissen bestätigen, dürften die Indikationen für den kommenden Ifo-Geschäftsklima ebenfalls negativ ausfallen. Die Stimmungslage bezüglich der deutschen Wirtschaft bleibe durchwachsen, so die Helaba-Experten.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2025 02:41 ET (06:41 GMT)