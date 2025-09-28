DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,18 -2,8%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.133 -1,5%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,08 ±0,0%Gold3.746 +0,3%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas höher

25.09.25 06:16 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 05.59 Uhr 7,0 Punkte auf 23.843,0. In den Handel gegangen war er mit 23.847,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.854,0 und das Tagestief bei 23.806,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 269 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2025 00:17 ET (04:17 GMT)