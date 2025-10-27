EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.54 Uhr 76 Punkte auf 24.396. In den Handel gegangen war er mit 24.420 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.498 und das Tagestief bei 24.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 643 Kontrakte.

October 27, 2025