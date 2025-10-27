DAX24.259 +0,1%Est505.689 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1635 ±0,0%Öl65,32 -0,6%Gold4.049 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Gerresheimer A0LD6E Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Bitcoin im Fokus
Top News
Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung Nordex-Aktie weiter unter Druck - Weitere Abstufung
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

ROUNDUP/Bayer: Menopause-Medikament in den USA zugelassen

27.10.25 09:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
27,53 EUR -0,16 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer hat in den USA die Zulassung für seinen Menopause-Wirkstoff Elinzanetant erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe das Medikament unter dem Markennamen Lynkuet zur Behandlung von moderaten bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS, Hitzewallungen) im Zusammenhang mit den Wechseljahren genehmigt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Der Schritt war so erwartet worden, auch wenn es zuletzt eine Verzögerung bei der Zulassung gegeben hatte.

Wer­bung

Lynkuet ist damit nun in den USA, in Australien, in Kanada, in Großbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung in der EU wird in den kommenden Monaten erwartet.

Bayer untersucht zudem den Einsatz von Elinzanetant bei Brustkrebs-Patientinnen, die keine Hormonersatztherapie möchten oder eine solche aus gesundheitlichen Gründen nicht nutzen können. Die Patientinnen leiden oftmals unter Wechseljahresbeschwerden, da die Antihormontherapien zu einem niedrigeren Östrogenspiegel führen.

Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Größenordnung erreicht wird. Bayer ist denn auch auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto wegen auslaufender Patente wegbrechen./mis/lew/nas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen