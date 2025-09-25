EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.15 Uhr 2,0 Punkte auf 23.689. In den Handel gegangen war er mit 23.684 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.696 und das Tagestief bei 23.657 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 223 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2025 00:16 ET (04:16 GMT)