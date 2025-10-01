EUREX/DAX-Future im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Mit dem Shutdown in den USA kamen die US-Futures leicht zurück und in der Folge etwas Verkaufsdruck im DAX-Future auf. Der Dezember-Kontrakt verliert 86 auf 23.974 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.051 und das Tagestief bei 23.958 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.505 Kontrakte. Charttechnisch ist weiterhin alles im grünen Bereich. Auch wenn das aktuelle Risiko-off zunächst gegen weiter steigende Notierungen spricht, wird mit keinem Abverkauf bei Risiko-Assets wie Aktien gerechnet. Eine erste charttechnische Unterstützung wird im Dezember-Kontrakt bei 23.800 Zählern gesehen.

October 01, 2025 02:32 ET (06:32 GMT)