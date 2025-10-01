DAX23.785 -0,4%ESt505.510 -0,4%Top 10 Crypto15,64 -1,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.144 ±-0,0%Euro1,1768 +0,3%Öl66,31 -1,1%Gold3.867 +0,2%
DAX aktuell

DAX zeigt sich zum Start ins Schlussquartal schwächer - US-Shutdown belastet mehr als erwartet

01.10.25 09:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX nach US-Shutdown mit Abgaben | finanzen.net

Der DAX zeigt sich im Mittwochshandel niedriger und bleibt damit in einer Konsolidierungsphase unterhalb seines jüngsten Rekords.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.795,3 PKT -85,5 PKT -0,36%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Mittwochshandel 0,5 Prozent tiefer bei 23.755,23 Punkten. Auch im weiteren Verlauf bleibt er auf negativem Terrain.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Die Anleger reagieren offenbar recht gelassen darauf, dass in den USA keine politische Einigung auf einen Übergangshaushalt in letzter Minute gelang, um den Shutdown noch zu verhindern. Nun stehen die Regierungsgeschäfte in den USA teilweise still.

Wie lange der "Shutdown" andauert, hängt von einer Einigung beider Seiten ab. Der Senat peilt heute erneut Abstimmungen an. Das Repräsentantenhaus - die andere Kammer des Parlaments - würde diese Woche eigentlich gar nicht mehr tagen. Das könnte angesichts der Umstände aber außerplanmäßig geschehen.

Wegen des "Shutdowns" stehen der Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung zur Verfügung. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel. Als systemrelevant erachtete Behörden sind vom "Shutdown" ausgenommen.

Die Veröffentlichung von Konjunkturdaten könnte sich verschieben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

