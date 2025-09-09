DAX23.597 -0,7%ESt505.345 +0,5%Top 10 Crypto15,54 -1,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.870 ±-0,0%Euro1,1725 +0,1%Öl66,63 +1,5%Gold3.604 +0,5%
EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

08.09.25 08:17 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf leicht im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 73 auf 23.740 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.755 und das -tief bei 23.685 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 882 Kontrakte, das Volumen ist damit eher unterdurchschnittlich.

Charttechniker Marcel Mußler rät erst einmal zum Abwarten, bis der Terminkontrakt auf neuen Tiefs gehandelt hat. Die Perspektiven einer Erholung stehen und fallen für Mußler damit, ob es vorher noch einmal neue Tiefs geben wird. Zu frühe Kaufsignale seien nicht unbedingt das Beste und vor allem Sicherste für die Bullen. Eine Erholung stehe dann nämlich nur auf tönernen Füßen. Sobald sich im Wochenverlauf neue Tiefs unter den vom Freitag bei 23.565 Punkten und den vom Dienstag bei 23.506 Punkten nicht durchsetzten, würden die Voraussetzungen für eine Erholung erst wirklich aussichtsreich.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 02:18 ET (06:18 GMT)