EUREX/DAX-Future im Verlauf kaum verändert

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwochvormittag kaum verändert. Der Dezember-Kontrakt verliert 4 auf 24421 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.450 und das Tagestief bei 24.366 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.100 Kontrakte, die Umsätze sind damit unterdurchschnittlich. Für den Tag wird der Kontrakt in einer Spanne zwischen 24.100 und 24.550 Punkten erwartet.

October 22, 2025 02:40 ET (06:40 GMT)