EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 8.10 Uhr 11,0 Punkte niedriger mit 23.983,0. In den Handel gegangen war er mit 24.043,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.054,0 und das Tagestief bei 23.960,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 429 Kontrakte. Ohne deutliche und nachhaltige Rückkehr über die 24.000er Marke besteht laut Marktteilnehmern die Gefahr eines weiteren Rückgangs Richtung 23.446, dem Tief von Anfang August.

September 01, 2025 02:24 ET (06:24 GMT)