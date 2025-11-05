DAX23.756 -0,8%Est505.608 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,43 +0,1%Gold3.982 +1,3%
EUREX/DAX-Future kann sich vom Tagestief deutlich erholen

05.11.25 08:51 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf im Minus, kann sich vom Tagestief allerdings bereits deutlich erholen. Der Dezember-Kontrakt verliert 70 auf 23.881 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.939, das Tagestief mit 23.656 Punkten allerdings deutlich unter dem aktuellen Niveau. Umgesetzt wurden bisher 2.592 Kontrakte. Nun wird auf die Preisfindung zur Eröffnung des Kassa-Handels gewartet, ob mit steigender Liquidität nochmals Abwärtsdruck aufkommt.

Der Abwärtstrend ist intakt und verläuft vom Hoch vom 9. Oktober bei 24.891 über das Hoch vom 27.10 bei 24.498 herunter auf aktuell 24.290 Punkten. Mit dem Tief in der Nacht hat der Future zudem den Abwärtstrend auch mit einem neuen Tief bestätigt. Eine Unterstützung liegt nun an der 200-Tage-Linie bei 23.428.

DJG/thl/hru

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 02:51 ET (07:51 GMT)