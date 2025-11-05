DAX24.049 +0,4%Est505.670 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +3,3%Nas23.553 +0,9%Bitcoin90.121 +1,8%Euro1,1482 ±-0,0%Öl63,75 -0,9%Gold3.985 +1,4%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'

05.11.25 16:19 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

