ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas (Vestas Wind Systems A-S) nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:56
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|12:26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|12:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|10:11
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:31
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.2025
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.2025
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.2025
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2025
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.2024
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.2024
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.2024
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.2024
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
