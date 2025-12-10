DAX 24.200 +1,0%ESt50 5.742 +1,1%MSCI World 4.387 +0,8%Top 10 Crypto 11,26 +1,1%Nas 23.075 +1,7%Bitcoin 73.650 +0,5%Euro 1,1720 -0,2%Öl 60,02 -1,1%Gold 4.334 -0,1%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

17:46 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas von 165 auf 195 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vestas sei als einer der weltweit fu?hrenden Windturbinenhersteller stark positioniert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere mit dem Wachstum langfristig von der Energiewende, unterstu?tzt durch ein margenstarkes Service-Geschäft./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
22,70 €		 Abst. Kursziel*:
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,33 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

17:46 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
11.12.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
04.12.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
26.11.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein
dpa-afx VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
Benzinga Earnings Breakdown: Vestas Wind Systems Q4
