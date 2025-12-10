Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 22,8 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas von 165 auf 195 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vestas sei als einer der weltweit fu?hrenden Windturbinenhersteller stark positioniert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere mit dem Wachstum langfristig von der Energiewende, unterstu?tzt durch ein margenstarkes Service-Geschäft./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
22,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,33 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|17:46
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
