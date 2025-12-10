DZ BANK

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas von 165 auf 195 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Vestas sei als einer der weltweit fu?hrenden Windturbinenhersteller stark positioniert, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen profitiere mit dem Wachstum langfristig von der Energiewende, unterstu?tzt durch ein margenstarkes Service-Geschäft./rob/bek/mis

