DAX23.823 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,53 +0,3%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX schwach - Korrekturgefahr?
Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum Ahold Delhaize-Aktie zieht an: Übernahme hilft Wachstum
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

ROUNDUP: Vestas engt Ziele nach gutem Quartal ein - Aktienrückkaufprogramm

05.11.25 12:19 Uhr

AARHUS (dpa-AFX) - Der Windturbinenhersteller Vestas (Vestas Wind Systems A-S) hat im dritten Quartal von einer starken Nachfrage nach Anlagen an Land profitiert. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres, werde der Ausblick auf das Gesamtjahr eingeengt, teilte das dänische Unternehmen am Mittwoch mit. Konzernchef Henrik Andersen kündigte zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 150 Millionen Euro an. Es soll ab dem 6. November bis einschließlich 17. Dezember erfolgen. An der Börse kam das gut an.

Wer­bung

Der Aktiekurs kletterte zeitweise um über 13 Prozent nach oben und zog dabei auch Nordex um 2 Prozent mit aufwärts. Mit dem Kurssprung der Vestas-Aktie zur Wochenmitte beschleunigte sich deren Aufwärtsbewegung seit Anfang Mai. Die Aktie erreichte den höchsten Stand seit gut einem Jahr. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger nun über einen Wertzuwachs von rund der Hälfte freuen.

Analyst Akash Gupta von der Bank JPMorgan nannte die Margen und Barmittelzuflüsse "stark". Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor. Diese kämen überraschend. Die Experten von Jefferies verwiesen zudem auf die gute Preisentwicklung. Die Aufträge hätten unterdessen leicht unter den Erwartungen gelegen. UBS-Analystin Supriya Subramanian lobte derweil die starke Profitabilität bei Windkraftanlagen auf Land. Die Jahresziele seien gemessen am Mittelpunkt unverändert.

Für 2025 erwartet Vestas nun 18,5 bis 19,5 Milliarden Euro Umsatz, statt zuvor 18 bis 20 Milliarden. Davon sollen vor Zinsen, Steuern (Ebit) und Sondereffekten 5 bis 6 Prozent bleiben, anstatt den zuvor avisierten 4 bis 7 Prozent. Das Investitionsziel in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro ließ Vestas unverändert.

Wer­bung

Weiterhin dürfte der Ergebnisbeitrag des Service-Geschäfts niedriger ausfallen, als bisher gedacht, da hier Währungseffekte für Gegenwind sorgen. Zudem erwartet Vestas im Schlussquartal hier höhere Kosten im Zusammenhang mit einigen Windkraftanlagen auf See.

Im dritten Quartal erhielt der Nordex-Konkurrent Aufträge über 4,6 Gigawatt und damit 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Über 60 Prozent davon entfiel auf Onshore-Anlagen, also landgestützte Windkraftanlagen.

Der Umsatz stieg um 3 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schwoll um 77 Prozent an auf 416 Millionen Euro, unter anderem dank gesunkener Produktionskosten. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Dank eines besseren Finanzergebnisses stieg der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn kräftig auf 302 Millionen Euro (Vorjahr 127 Mio Euro)./lew/niw/mis

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

DatumRatingAnalyst
12:26Vestas Wind Systems A-S OutperformBernstein Research
12:01Vestas Wind Systems A-S BuyUBS AG
10:11Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Vestas Wind Systems A-S OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:26Vestas Wind Systems A-S OutperformBernstein Research
12:01Vestas Wind Systems A-S BuyUBS AG
10:11Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:31Vestas Wind Systems A-S OutperformRBC Capital Markets
29.10.2025Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
15.08.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
07.07.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
04.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S VerkaufenDZ BANK
04.12.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
08.11.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
03.05.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
19.03.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vestas Wind Systems A-S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen