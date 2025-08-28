EUREX/DAX-Future weiterhin stabil in Seitwärtsspanne

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 40 auf 24.215 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.294 und das Tagestief bei 24.209 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 657 Kontrakte, damit ist das Handelsvolumen weiter extrem dünn. Der DAX-Future notiert weiterhin stabil in Seitwärtsspanne zwischen 24.000 und 24.500 Punkten.

