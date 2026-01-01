DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -3,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,90 -0,2%Gold4.857 +2,0%
EUREX/DAX-Futures etwas erholt vom Kursrutsch

21.01.26 08:37 Uhr

DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die DAX-Futures am Mittwochmorgen. Händler berichten von ersten Eindeckungen nach dem kräftigen Kursrutsch seit Wochenbeginn. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 110 auf 24.813 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.823 und das -tief bei 24.702 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.384 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 02:38 ET (07:38 GMT)