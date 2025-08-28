DAX24.162 -0,5%ESt505.393 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,28 -0,7%Gold3.380 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!

EUREX/DAX-Futures geben nach - Unsicherheit um US-Notenbank

26.08.25 08:31 Uhr

DOW JONES--Die DAX-Futures bauen ihre Verluste am Dienstagmorgen weiter aus. Für Verunsicherung im Handel sorgt die Trump-Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Eine Rechtsgrundlage dafür ist bislang nicht erkennbar. Cook gilt als Ziel von Trump, da sie immer wieder auf die inflationstreibenden Effekte seiner Strafzölle hingewiesen hat. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 150 auf 24.168 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.311 und das Tagestief bei 24.130 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.300 Kontrakte.

Wer­bung

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)