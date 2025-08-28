EUREX/DAX-Futures geben nach - Unsicherheit um US-Notenbank

DOW JONES--Die DAX-Futures bauen ihre Verluste am Dienstagmorgen weiter aus. Für Verunsicherung im Handel sorgt die Trump-Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Eine Rechtsgrundlage dafür ist bislang nicht erkennbar. Cook gilt als Ziel von Trump, da sie immer wieder auf die inflationstreibenden Effekte seiner Strafzölle hingewiesen hat. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 150 auf 24.168 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.311 und das Tagestief bei 24.130 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.300 Kontrakte.

August 26, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)