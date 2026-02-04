EUREX/DAX-Futures kaum verändert über 25.000
10.02.26 08:34 Uhr
DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Wie vom Handel erwartet, wird zwar der Bereich um 25.000 DAX-Zähler verteidigt, neue Käufe kommen aber auch nicht hinzu. Dies zeigt der geringe Umsatz von bisher 790 Kontrakten. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 7 auf 25.093 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.096 und das -tief bei 25.044 Punkten.
