EUREX/DAX-Futures leichter - Fehlen von Tech-Werten stützt

02.02.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen. Angesichts der Kursrutsche in Asien halte sich der DAX aber noch ganz gut, heißt es im Handel. Der deutsche Index werde nun gestützt von "Technologie-Losigkeit", da die Verluste der Tech-Aktien Grund für das Asien-Minus sind. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 212 auf 24.381 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.589 und das Tagestief bei 24.294 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.097 Kontrakte.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)