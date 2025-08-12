EUREX/Renten-Futures etwas fester

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 129,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,83 Prozent und das Tagestief bei 129,67 Prozent. Umgesetzt wurden rund 15.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 42 Ticks auf 116,82 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,33 Prozent.

August 11, 2025 02:42 ET (06:42 GMT)