EUREX/Renten-Futures etwas fester
11.08.25 08:41 Uhr
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Montagmorgen. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 14 Ticks auf 129,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,83 Prozent und das Tagestief bei 129,67 Prozent. Umgesetzt wurden rund 15.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 42 Ticks auf 116,82 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,33 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
August 11, 2025 02:42 ET (06:42 GMT)