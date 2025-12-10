DAX24.077 -0,4%Est505.707 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.479 -0,3%Euro1,1650 +0,2%Öl61,96 -0,3%Gold4.195 -0,3%
EUREX/Renten-Futures kaum verändert

10.12.25 08:32 Uhr

DOW JONES--Sehr ruhig zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 127,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,49 Prozent und das -tief bei 127,41 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.119 Kontrakte. Der Buxl-Future notiert unverändert bei 110,22 Prozent - der Bobl-Future büßt 2 Ticks auf 115,96 Prozent ein. Erst mit der US-Zinsentscheidung am Abend und dem Ausblick der US-Notenbank sei mit mehr Bewegung zu rechnen, heißt es.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 10, 2025 02:33 ET (07:33 GMT)