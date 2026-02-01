DAX24.546 ±0,0%Est505.927 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8700 -10,0%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.956 +0,1%Euro1,1850 ±-0,0%Öl65,86 -6,9%Gold4.624 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Allianz 840400 adidas A1EWWW Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kämpft sich an die Nulllinie -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Öl, Gold, Silber und Kryptowährungen auf Talfahrt -- Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: Dieser Dividendenauszahlung blicken thyssenkrupp-Aktionäre entgegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

EUREX/Renten-Futures vor EZB in fragiler Risikostimmung

02.02.26 08:33 Uhr

DOW JONES--Noch relativ neutral sind deutschen Renten-Futures am Montag in die neue Handelswoche gestartet. Die Entspannung bei den US-Renditen vom Freitag nach der Benennung des Powell-Nachfolgers stützt auch hier die Kurse. Die Analysten der Commerzbank rechnen mit einem Test der unteren Handelsspanne bei den Bund-Renditen. Grund seien die fragile Risikostimmung und der Fokus auf EZB und Bank of England sowie auf Euro-Inflation, US-Arbeitsmarkt und dem moderateren Anleiheangebot.

Wer­bung

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 2 Ticks auf 128,14 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,38 Prozent und das Tagestief bei 128,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 38.927 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 109,70 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 116,58 Prozent.

DJG/mod/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)