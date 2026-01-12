DAX24.845 ±-0,0%Est506.006 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
EUREX/Renten-Futures warten auf US-Inflationsdaten

13.02.26 08:34 Uhr

DOW JONES--Kaum verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. An den Rentenmärkten wird mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise am Nachmittag gewartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 129,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,12 Prozent und das -tief bei 129,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.291 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 4 Ticks auf 111,34 Prozent - der Bobl-Future 5 Ticks auf 116,97 Prozent.

