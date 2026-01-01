DAX24.843 +1,2%Est505.952 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -1,2%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.841 +0,4%Euro1,1691 ±0,0%Öl64,94 -0,6%Gold4.834 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Netflix 552484 RENK RENK73 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Zölle gegen Europa zurückgezogen: DAX stärker -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- DroneShield, VW, Bayer im Fokus
Top News
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

EUREX/Renten-Futures wenig verändert

22.01.26 08:45 Uhr

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Donnerstag die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 127,79 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,81 Prozent und das -tief bei 127,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 42.000 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt 3 Ticks auf 116,32 Prozent. Stärker nach oben geht es allerdings im längerfristigen Bereich: Der Buxl-Future steigt um 32 Ticks auf 109,80 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2026 02:46 ET (07:46 GMT)