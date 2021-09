Activision Blizzard-Aktie: Börsenaufsicht hakt im Sexskandal nach

€uro am Sonntag

Chef Bobby Kotick und weitere führende Manager von Activision Blizzard wurden von der SEC vorgeladen, laut "Wall Street Journal" führt die Behörde auch eine Untersuchung innerhalb des Unternehmens durch. Es soll herausgefunden werden, wie Activision mit der Anklage des Department of Fair Employment and Housing (DEFH) in Kalifornien umgegangen ist.

Dem Konzern wird die Duldung von sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz vorgeworfen, der Sexismus- und Diskriminierungsskandal liegt gut zwei Monate zurück. Laut SEC geht es jetzt auch um den Austausch von Informationen mit Investoren, die nicht glücklich über die Geschehnisse sind. Die Aktie bleibt unter Druck.

