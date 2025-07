Hitzeschutz

Wenn die Temperaturen draußen steigen, verwandeln sich viele Wohnungen schnell in Hitzekammern. Eine Klimaanlage könnte Abhilfe schaffen - ist aber oft teuer, laut und energiehungrig. Dabei gibt es zahlreiche einfache Wege, Räume auch ohne Hightech angenehm kühl zu halten.

Früh lüften, dann alles dicht

In den frühen Morgenstunden ist die Luft am frischesten. Wer dann querlüftet - also Fenster auf gegenüberliegenden Seiten öffnet, kann die kühle Luft optimal ins Haus holen. Danach heißt es: Fenster zu, Rollos runter und die Hitze draußen lassen. Der Energieversorger EnBW bestätigt, dass auf diese Weise Räume über den Tag hinweg spürbar kühler bleiben.

Sonnenlicht draußen lassen

Direkte Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass sich Räume regelrecht aufheizen. Abhilfe schaffen Rollläden, Jalousien oder Vorhänge, am besten in hellen Farben oder mit reflektierender Rückseite. Noch effektiver sind außenliegende Beschattungssysteme, wie etwa Klappläden oder Markisen. Klimatechniker.net hebt hervor, dass so die Wärmeeinwirkung bereits vor dem Fenster gestoppt wird.

Technische Wärmequellen abschalten

Viele Geräte, die im Alltag kaum auffallen, entwickeln im Betrieb überraschend viel Wärme. Fernseher, Router, Laptops - sie alle tragen dazu bei, dass die Raumluft zusätzlich aufgeheizt wird. Deshalb ist es ratsam, nicht benötigte Geräte vollständig auszuschalten, statt sie im Stand-by-Modus laufen zu lassen.

Ventilatoren sinnvoll nutzen

Ein Ventilator sorgt nicht direkt für kühlere Luft, vermittelt aber durch Luftbewegung ein angenehmeres Gefühl. Richtig effektiv wird er, wenn man eine Schüssel mit Eiswürfeln oder eine gefrorene Wasserflasche davorstellt. Laut Better Homes & Gardens entsteht so ein erfrischender Luftstrom, der wie eine kleine, selbst gebaute Klimaanlage wirkt.

Feuchte Tücher bringen Frische

Ein altbewährter Trick: feuchte Laken oder Handtücher vor das geöffnete Fenster hängen. Die verdunstende Feuchtigkeit entzieht der Luft Wärme und wirkt wie natürliche Klimatisierung. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit sollte vermieden werden, da bei schwülem Wetter der kühlende Effekt nachlässt. Dadurch kann das Wasser dann schlechter verdunsten.

Kühle Nächte mit der "Egyptian Method"

Ursprünglich aus heißen Regionen bekannt, hat sich eine einfache Methode auch hier bewährt. Statt unter der normalen Bettdecke liegt man laut Evapolar unter einem leicht angefeuchteten Laken. Während das Wasser verdunstet, entsteht ein kühlender Effekt.

Außenbeschattung nachrüsten

Schatten ist das einfachste Kühlmittel. Ob durch ein Sonnensegel, einen Baum oder eine Pergola - je weniger Sonnenlicht auf die Fensterflächen trifft, desto weniger heizt sich der Innenraum auf. Klimatechniker.net weist darauf hin, dass gerade an West- und Südfassaden eine gute Außenbeschattung den Unterschied machen kann.

Pflanzen wirken wie eine natürliche Klimaanlage

Zimmerpflanzen können mehr als nur dekorativ sein. Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit und sorgen durch Verdunstung für einen leichten Kühleffekt. Vor allem großblättrige Gewächse wie Gummibäume oder Farne helfen laut Emero dabei, das Raumklima spürbar zu verbessern.

Helle Farben halten Wärme fern

Dunkle Textilien und Oberflächen nehmen Licht und Wärme besonders stark auf. Wer im Sommer auf helle Stoffe, Möbel und Wandfarben setzt, reduziert die Aufwärmung spürbar. Eine helle, luftige Einrichtung kann nicht nur optisch, sondern auch funktional für mehr Frische sorgen.

Deckenventilatoren richtig einstellen

Ein häufiger Fehler bei Deckenventilatoren: Sie drehen sich in die falsche Richtung. Im Sommer sollte der Luftstrom nach unten gerichtet sein - also gegen den Uhrzeigersinn. Das sorgt dafür, dass die kühlere Luft im Raum besser zirkuliert. Emero empfiehlt, den Drehsinn je nach Jahreszeit umzustellen.

Kochen, wenn’s draußen kühler wird

Herd, Backofen oder Wäschetrockner erzeugen im Betrieb ordentlich Wärme. Wer seine Mahlzeiten am frühen Abend oder späten Vormittag zubereitet, wenn die Außentemperaturen niedriger sind, verhindert, dass sich der Raum unnötig aufheizt.

Kleine Kühlgeräte selbst basteln

Ein Ventilator, eine Metallschüssel und Eiswürfel - mehr braucht es nicht für eine effektive DIY-Kühlung. Der Luftstrom streicht über das Eis und transportiert die Kälte in den Raum. Laut Homes & Gardens funktioniert diese Methode besonders gut in kleinen Räumen oder direkt am Arbeitsplatz.

Wärme gezielt hinausleiten

Gerade in Dachwohnungen oder schlecht gedämmten Gebäuden kann sich Hitze über Tage stauen. Das Umweltbundesamt empfiehlt, in den kühleren Nachtstunden ausgiebig zu lüften - am besten unterstützt durch einen Ventilator, der warme Luft aus dem Fenster bläst. So kann die gespeicherte Wärme effektiv entweichen.

Redaktion finanzen.net