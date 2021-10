Covestro-Aktie: Auf Wachstumskurs

€uro am Sonntag

von David Heinz, €uro am Sonntag

Der DAX-Konzern hat in diesem Zeitraum ein operatives Ergebnis von 760 bis 860 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die bereits zweimal erhöhte Jahresprognose soll bestehen bleiben. Das Management von Covestro rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Ergebnis zwischen 2,7 und 3,1 Milliarden Euro - etwa doppelt so viel wie im Vorjahr.

Die Investitionen sollen mittelfristig auf über eine Milliarde Euro erhöht werden. Zudem sollen die Produktionskapazitäten durch den Bau einer Anlage für Hartschaum-Vorprodukte deutlich ausgeweitet werden.

