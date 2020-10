Darden Restaurants-Aktie: Ein überzeugendes Menü

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Das Analysehaus Bernstein lobte die "bemerkenswert starke" Margenentwicklung. Die unter Erwartung liegenden Umsätze, die im Schatten der Pandemie um 29 Prozent einbrachen, fielen an der Börse dagegen nicht so stark ins Gewicht. Für das zweite Quartal des bis Ende August laufenden Geschäftsjahrs stellt Darden einen be­reinigten Gewinn je Aktie von 65 bis 75 Cent in Aussicht.

Analysten hatten bislang nur 35 Cent auf dem Zettel. Als Quartalsdividende sollen Aktionäre 30 Cent erhalten. Zum Unternehmen gehören Ketten wie Olive Garden und Longhorn Steakhouse.

