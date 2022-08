Delivery Hero-Aktie: Ein Analyst wird zuversichtlich

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Rückenwind für den Betreiber von Lieferplattformen: Die US-Bank JP Morgan stuft die Aktie von "Neutral" auf "Übergewichten". Viele Faktoren, die den Titel belasten, würden beginnen, sich zu drehen. Die Erwartungen seien reduziert worden und Daten würden auf eine verbesserte Rentabilität hindeuten, schrieb Analyst Marcus Diebel. Das Kursziel für das Papier hob JP Morgan von 32 auf nun 65 Euro an.

Seit dem Rekordtief bei 23,88 Euro im Mai hat sich die Delivery-Hero-Notierung inzwischen mehr als verdoppelt. Ende Juli gab die Nachricht zusätzlichen Schub, dass der Essenslieferdienst nach jahrelangem Wachstum um jeden Preis nun deutlich stärker an seiner Profitabilität arbeiten will. Das Allzeithoch bei 145,50 Euro vom 5. Januar 2021 liegt allerdings noch in sehr weiter Ferne.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero

______________________________________