Delivery Hero: Einer der großen Krisengewinner - Aktie haussiert

Die Corona-Sorgen nehmen zu, die Fallzahlen steigen und die Auflagen für die Bevöl­kerung in vielen Ländern werden erneut restriktiver. Und nun deutet auch das Thermo­meter Richtung Herbst. Experten ­befürchten, dass das Virus sich in der kalten Jahreszeit wieder stärker ausbreiten dürfte.

Anleger nehmen daher die Gewinner der ­Corona-Krise in den Fokus. Davon profitiert die Aktie des DAX-Neumitglieds Delivery Hero. Der Essenslieferant mit Sitz in Berlin ist in Asien stark vertreten, in Europa dagegen fast ausschließlich in nord- und osteuropäischen Ländern. Kaltes Wetter, Ansteckungsgefahr, geringeres Platzangebot in Restaurants und die Beschränkung von größeren Feiern dürften das Geschäft treiben.

