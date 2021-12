DocuSign-Aktie: Mit historischem Kurssturz

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, €uro am Sonntag

Nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht stürzte die im amerikanischen Nasdaq 100 notierte Aktie an einem einzigen Tag um mehr als 40 Prozent ab. DocuSign ist ein Spezialist für elektronische Unterschrift und die Verwaltung von Dokumenten. Das Geschäft hatte durch die Pandemie einen kräftigen Schub bekommen, verliert jetzt aber an Dynamik. Für das vierte Quartal stellte Docusign einen Umsatz von bis zu 563 Millionen Dollar in Aussicht, die Konsensschätzung lag dagegen bei 574 Millionen.

Mehrere Banken stuften die Aktie herab. Firmenchef Daniel Springer sieht den Kurssturz offenbar als Chance: Für insgesamt 4,85 Millionen Dollar kaufte er Aktien seiner Firma und zahlte dabei pro ­Papier im Schnitt 144 Dollar.

