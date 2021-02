EVOTEC-Aktie: US-Auftrag treibt

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag



Das Volumen des Auftrags vom amerikanischen Verteidigungsministerium an EVOTECs US-Tochter Just - EVOTEC Biologics umfasst rund 23,5 Millionen Euro. Die kurstreibende Nachricht brachte Leerverkäufer, die auf fallende Kurse spekuliert hatten, unter Druck, Papiere der Hamburger nachkaufen zu müssen.

Das verschaffte der Aktie zusätzlichen Auftrieb. Der Vertrag sieht vor, dass EVOTEC für das amerikanische Verteidigungsministerium über einen Zeitraum von sieben Jahren Produktionskapazitäten für Antikörper bereitstellt. Die Zusammenarbeit mit dem Pentagon hatte im Juli 2020 begonnen.

