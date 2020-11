K+S-Aktie: Erholung gestartet

€uro am Sonntag

Der Kontrakt für Indien könnte noch 2020 in trockene ­Tücher gebracht werden, der für China im kommenden Jahr. Bislang arbeitet das Unternehmen in schwierigem Umfeld. Die Preise erholten sich zwar, so ein Manager des MDAX-­Konzerns, sie seien aber weiter auf einem niedrigen Niveau. Kurz- und mittelfristig soll der Trend nach oben zeigen.

Im Salz­geschäft sieht die Sache anders aus: Die milden Winter machen das Geschäft mit Auftausalzen schwieriger. Für 2020 erwartet K+S hier einen Absatz von acht Millionen Tonnen, im Schnitt sind pro Jahr zwölf bis 13 Millionen Tonnen üblich. (Redaktion €uro am Sonntag)

Bildquellen: K+S

