Moderna-Aktie: Moderna mit ersten Impftests bei Kindern

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Die Studien der Phasen 2 und 3 werden in Kooperation mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases durchgeführt. Insgesamt werden in den USA und in Kanada 6750 Kinder geimpft. An der Börse legten die Aktien der Firma aus Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts deutlich zu. Das erfolgreiche Vakzin ist in den USA und in Europa bislang für Menschen ab 18 Jahren zugelassen. Die Wirksamkeit nach der zweiten Impfung liegt bei 94,1 Prozent.

Seit Beginn der Impfkampagne wurden in den USA mehr als 52 Millionen Dosen des mRNA-Impf­stoffs ausgeliefert. Moderna ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der nationalen Impfkampagne der USA.

