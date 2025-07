Moderna Aktie News: S&P 500 Aktie Moderna am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Moderna

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Moderna. Zuletzt fiel die Moderna-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 33,50 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Moderna nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 33,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Moderna-Aktie bisher bei 33,34 USD. Bei 33,97 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Moderna-Aktie belief sich zuletzt auf 392.955 Aktien.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD an. Mit einem Zuwachs von 285,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,16 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,88 Prozent könnte die Moderna-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Moderna seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Moderna-Aktie bei 67,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Moderna am 01.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,52 USD gegenüber -3,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 108,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Moderna am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Moderna 2025 einen Verlust in Höhe von -10,070 USD je Aktie ausweisen dürften.

