Novo Nordisk-Aktie: Die Zahlen überzeugen

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Der Spezialist für Diabetesmedikamente wies für 2021 einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 14 Prozent auf rund 141 Milliarden dänische Kronen aus, umgerechnet etwa 18,9 Milliarden Euro. Der operative Gewinn stieg währungsbereinigt um 13 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Für 2022 erwartet der Pharmakonzern einen weiteren Umsatzanstieg zwischen sechs und zehn Prozent. Beim Gewinn geht Novo Nordisk von einem Plus von vier bis acht Prozent aus.

An der Börse kam gut an, dass das Unternehmen der Hauptversammlung eine zusätzliche Dividende von 6,90 dänischen Kronen vorschlagen werde, nachdem bereits 3,50 dänische Kronen als Zwischendividende an die Anleger geflossen sind.

Bildquellen: Novo Nordisk

__________________________________