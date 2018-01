Puma-Aktie: Spin-off durch Kering belastet

€uro am Sonntag

70 Prozent der Puma -­Papiere werden gratis an die ­ Kering -Aktionäre verteilt. Kering selbst will 16 Prozent behalten.Die Investmentgesellschaft Artemis der Familie Pinault wird als ­Kering-Großaktionär in Zukunft 29 Prozent der Puma-Papiere halten. Die Aktie des Sportartikelkonzerns geriet nach der Meldung deutlich unter Druck. Börsianer hatten spekuliert, dass Kering sein Paket komplett an einen Finanzinvestor verkauft, der dann ein Übernahmeangebot an die restlichen Aktionäre macht.Eine Übernahme ist weiterhin möglich, würde in der neuen Konstellation aber komplizierter. Immerhin: Da der Anteil der frei handelbaren Puma-Aktien von 14 auf 55 Prozent steigt, könnte den Franken nach Vollzug des Spin-offs der Sprung vom SDAX in den MDAX gelingen.: Langfristig bleibt Puma ein gutes Investment. Vorerst belastet der Spin-off. Wir stufen die Aktie darum auf "Halten" zurück.