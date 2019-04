Rocket Internet: Nächster Kandidat in den Startlöchern

€uro am Sonntag

Unter dem Strich verdiente Rocket Internet 196 Millionen Euro. 2017 stand dort noch ein Minus von sechs Millionen. Das MDAX -Mitglied ist weltweit in mehr als 200 Firmen investiert. Zwei Milliarden Euro liegen als Cashreserven für neue Investitionen bereit. Rocket Internet begleitete unter anderem den Essenslieferdienst Delivery Hero an die Börse.

Nächster Kandidat ist der Onlinehändler Jumia, der eine Notierung an der New Yorker Börse anstrebt. Das Unternehmen aus Nigeria schreibt rote Zahlen, steigerte seinen Umsatz 2018 deutlich um 63 Prozent auf 828 Millionen Euro. Rocket schätzt den Wert seines Jumia-Anteils einschließlich der Beteiligung am ebenfalls noch nicht börsennotierten Online-Modehändler Global Fashion Group sowie anderer kleinerer Firmen auf 1,2 Milliarden Euro.

Fazit: Die Aktie hat sich nach der Bodenbildung zum Jahreswechsel deutlich erholt. Das breite Portfolio schafft weiter Kursfantasie.















_____________________________

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com