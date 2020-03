thyssenkrupp-Aktie: Schulden drücken

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Der unter hohen Verlusten, Schulden und Pensionslasten leidende Konzern hatte in der vergangenen Woche seinen einzig nennenswerten Gewinnbringer, die Aufzugsparte, für gut 17 Milliarden Euro verkauft. Investoren und Analysten fordern jetzt rasche Klarheit über die künftige Strategie von thyssenkrupp.

Vorstandschefin Martina Merz müsse erklären, womit der Konzern in ­Zukunft Geld verdienen will. Durch den hohen Verkaufspreis könne man so viel entschulden wie nötig, hatte Merz jüngst in einem Interview gesagt. Die Lage sei deutlich besser als der Eindruck, den man zuletzt gewinnen konnte.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

____________________________