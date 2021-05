VERBIO-Aktie: Prognose erhöht

€uro am Sonntag

In der vorigen Woche erhöhte der in Leipzig angesiedelte großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan die Gewinnprognose für das im Juni endende Geschäftsjahr. Nun stellt VERBIO 150 Millionen Euro Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) sowie 65 Millionen Euro Nettofinanzvermögen in Aussicht. Bisher wurden 130 Millionen Euro Gewinn und 50 Millionen Euro Nettovermögen avisiert. Der Aktienkurs zog deutlich an.

Analysten erwarten im Schnitt bei 1,3 Milliarden ­Umsatz im Geschäftsjahr etwas mehr als 146 Millionen Euro operativen Gewinn, also einen ähnlich hohen Betrag wie das Unternehmen ankündigte. Offensichtlich haben einige ihre Schätzung nach der neuen Prognose des Vorstands angepasst.

