Auf ungeahnte Kurshöhen: Die nächsten 6 High-Flyer

von Sven Parplies, Klaus Schachinger und Stephan Bauer, Euro am Sonntag





Vom Diesel-Dino zum Elektro-Star! Volkswagen erlebt in diesen Tagen einen spektakulären Imagewandel. An der Börse ist der Stimmungsumschwung besonders extrem: Innerhalb einer Woche stieg der Wert der im DAX notierten Vorzugsaktie in der Spitze um fast 30 Prozent. In den Internetforen der Zocker hat Volkswagen sogar GameStop als heißestes Gesprächsthema verdrängt.

Den Startschuss zur Kursrally hat Volkswagen selbst gegeben: Erstmals präsentierte Vorstandschef Herbert Diess im Detail die Elektro-Offensive des DAX-Konzerns. Die wichtigste Botschaft: Volkswagen will in die weltweite Poleposition bei Elektroautos vorstoßen und Tesla verdrängen. Allein bis 2025 will der Konzern 75 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Digitalisierung pumpen. "Wir sind bereit, technologisch mit Tesla gleichzuziehen", verkündet der Chef.

Eigentlich hätte diese Ansage niemanden überraschen dürfen. Seit Langem baut Diess den Konzern um. Man müsse "die Strategie radikal neu denken", hatte der 61-Jährige schon im vergangenen Jahr öffentlich betont. An der Börse hatten das offenbar nur wenige ernst genommen. Andere Themen waren lauter: Der Skandal um manipulierte Abgaswerte hat tiefe Kratzer im Image der Wolfsburger hinterlassen. Mit der Pandemie ist der Absatz auch bei Volkswagen eingebrochen. Zusätzlich gebremst haben Probleme bei der Softwareentwicklung. Während der Aktienkurs von Tesla in die Höhe schoss, dümpelte der Kurs von Volkswagen seitwärts. Und das, obwohl der Konzern selbst im Corona-Jahr 2020 einen operativen Gewinn von fast zehn Milliarden Euro einfuhr.

Auch wenn der Kursanstieg bei Volkswagens Stammaktie jetzt durch Zocker aus den USA beschleunigt wird, ist das grundsätzliche Phänomen nicht neu: Unternehmen in einer Umbruchphase werden an den Finanzmärkten oft kritisch gesehen. Selbst niedrige Bewertungskennziffern können den Aktienkurs nicht antreiben, wenn Anleger an den Zukunftsaussichten zweifeln. Gelingt es einem Unternehmen aber, diese Bedenken mit einer überzeugenden Vision zu überschreiben, ist das Kurspotenzial der Aktie enorm.

Ein prominentes Beispiel liefert Walmart. Die amerikanische Supermarktkette ist eine der ganz großen Erfolgsgeschichten. 1962 eröffnet Sam Walton in Arkansas die erste Filiale. Sein Plan: mit radikal niedrigen Preisen die Konkurrenz ausstechen. Heute kaufen jede Woche mehr als 220 Millionen Menschen in den 10.500 Läden des Handelsriesen ein. Zur Jahrtausendwende aber kamen unter Börsianern Zweifel auf: Das Wachstumspotenzial schien ausgereizt, die Zukunft gehörte Onlinehändlern wie Amazon. Die Walmart-Aktie dümpelte mehrere Jahre seitwärts. Die starke Substanz verhinderte einen Absturz, für Kursgewinne aber fehlte die Perspektive. Inzwischen hat Walmart seinen Weg ins Internet gefunden. Vor allem bei Lebensmitteln hat man über das Web eine starke Stellung aufgebaut. Die klassischen Filialen aus Stein und Beton sind nebenbei zu Logistikzentren geworden: Kunden können dort online bestellte Ware im Vorbeifahren abholen. Oder die Filiale liefert zum Kunden nach Hause. Die Börse honoriert den Wandel: Seit 2012 hat sich der Wert der Aktie verdreifacht.

"Walmart-Aktien" gibt es immer wieder. Gemeint sind damit in diesem Fall nicht Lebensmittelhändler, sondern starke Unternehmen, die sich im Umbruch befinden und darum an der Börse aus der Mode gekommen sind. Jonathan Crown von der Vermögensverwaltung Columbia Threadneedle sieht solch unterschätzte Werte derzeit vor allem in den klassischen Industrien: "Automobilhersteller beispielsweise setzen zunehmend auf Elektroantrieb, Versorger investieren in erneuerbare Energien. Wenn Investoren realisieren, dass sich diese Unternehmen erfolgreich wandeln, kann das mit höheren Kursen belohnt werden."

€uro am Sonntag präsentiert auf den kommenden Seiten sechs Unternehmen, deren Potenzial an der Börse unterschätzt wird. Zusätzlich stellen wir drei Aktienfonds vor, die sich auf unterbewertete Titel spezialisiert haben.

Fest steht: Volkswagen tuckert technologisch noch immer hinter Tesla her. Wolfsburg aber erhöht das Tempo. Bis zum Jahr 2030 will der DAX-Konzern in Europa einen Anteil von 55 bis 60 Prozent an reinen Stromern im Absatz aufweisen. Sechs Gigafactories sollen Batterien produzieren. Bei der Software, essenziell auch für das autonome Fahren, beschleunigt VW ebenfalls. Der Bereich soll mit bald 10.000 Entwicklern das zweitgrößte Software-Unternehmen Europas hinter SAP werden. Anvisiert ist auch, die Chips in den Autos immer weiter selbst zu definieren, um die hohen Ansprüche der künstlichen Intelligenz selbstfahrender Mobile in den Griff zu bekommen.

"Keiner hat für möglich gehalten, dass wir das hinbekommen", sagte Krebber jüngst in einem Interview. Zusammen mit dem Ingenieur und RWE-Urgestein Schmitz holte der 2012 von der Commerzbank abgeworbene Wirtschaftswissenschaftler die Sparte erneuerbare Energien des einstigen Rivalen E.ON ins Unternehmen. Im Gegenzug überließ RWE dem damaligen Düsseldorfer Konkurrenten die Netze und den Stromhandel der grünen RWE-Tochter innogy. Zudem hält der Konzern aus Essen 15 Prozent an E.ON.

Markus Krebber blieb als Finanzvorstand bei RWE, als viele Top-Manager 2016 an Bord der damals angesagten grünen Tochter innogy des Versorgers wechselten. Nach der Hauptversammlung von RWE am 28. April rückt der 48-jährige Manager nun an die Spitze des Konzerns. Gemeinsam mit Rolf Martin Schmitz, der 2016 ebenfalls an Bord blieb und damals Chef wurde, hat Krebber RWE mit dem neuen Fokus auf Wind und Solarkraft auf eine neue vielversprechende Spur gesetzt.

Große Ziele, starke Konkurrenz

Für SAP ist das Potenzial durch einen Umzug der wichtigsten Software in die Cloud beeindruckend. Die Cloud-Version S4/Hana von SAPs Planungssoftware für die Steuerung der Abläufe in Unternehmen, sogenannte ERP-Programme, nutzen Firmenkunden bisher zögerlich. Sechs Jahre nach der Vorstellung der Cloud- Version S4/Hana ist die Software erst bei 16.000 Firmen im Einsatz. Das sind weniger als die Hälfte der 35.000 Unternehmen, die nach Angaben des Marktforschers IDC ERP-Programme der Walldorfer nutzen. Und das, obwohl SAP im klassischen Lizenzgeschäft mit seinem wichtigsten Produkt klar Weltmarktführer ist. In dem 29 Milliarden Dollar schweren Markt hält SAP 15 Prozent der Anteile vor Oracle mit sieben Prozent. Wegen der Komplexität der ERP-Programme bevorzugten viele Unternehmen weiterhin Softwarelizenzen, sagen Experten von IDC.

Um seine insgesamt 400.000 Kunden zu überzeugen, deutlich mehr betriebswirtschaftliche Abläufe via SAP in der Cloud zu nutzen, muss die Software in der Anwendung einfacher werden. Für den ersten Schritt in diese Richtung, die bessere Integration und Kompatibilität der verschiedenen Cloud-Programme, die SAP mit Zukäufen erworben hat, wurde Konzernchef Christian Klein von wichtigen Organisationen der Firmenkunden in Deutschland und in Amerika jüngst ausdrücklich gelobt.

Machttransfer in die Cloud

Für einen nachhaltigen Aufschwung des Aktienkurses ist das zu wenig. Im Vergleich zu reinen Cloud-Software-Anbietern wie Salesforce und Workday sind Konzerne wie SAP oder Oracle viel niedriger bewertet. Investoren trauen diesen Unternehmen nicht zu, in der Cloud eine ähnliche Dominanz aufzubauen wie bisher.

Klein muss gelingen, was Softwareriese Microsoft unter Führung von Satya Nadella geschafft hat: in der Cloud eine Macht zu werden. SAPs Ziele für 2025 sind sehr ehrgeizig: 30 Prozent mehr Umsatz auf mindestens 36 Milliarden Euro, davon mehr als 60 Prozent in der Cloud. Über eine Allianz mit BMW, Bosch und Siemens will SAP aktuell die Autobranche vernetzen. Mit dieser Strategie könnten die Walldorfer ihre bisherige Stärke auch in der Cloud und in weiteren Branchen etablieren.