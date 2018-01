Wacker Neuson: Mit Trendwende

€uro am Sonntag

Nach einem eher schwierigen Jahr 2016 läuft es inzwischen wieder rund für die Münchner. In den ersten neun Monaten zogen Umsatz und Gewinn zweistellig an. Auch für das Gesamtjahr - die Zahlen werden am 20. März veröffentlicht - zeigt der Trend nach oben.Der Umsatz wird am oberen Rand der internen Prognose von 1,45 bis 1,50 Milliarden Euro erwartet und könnte sogar leicht darüber liegen, prognostiziert der Vorstand rund um Chef Martin Lehner. Dies entspricht einem Plus von über zehn Prozent. Die operative Marge (Ebit) sollte den oberen Rand der Bandbreite von 7,5 bis 8,5 Prozent erreichen. Im Vorjahr hatte die Ebit-Marge 6,5 Prozent betragen. Für 2018 rechnen Analysten mit einem leichten Anstieg bei Umsatz und operativem Gewinn.: Der Sprung über den ­Widerstand bei 29 Euro hat ein Kaufsignal generiert. Aufgrund der hohen Bewertung sehr spekulativ.