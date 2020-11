Wunschanalyse der Woche: Mondelez-Aktie

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag





Kekse, Schokolade, Kaugummis, Bonbons. Das ist die Welt des US-Lebensmittelherstellers Mondelez. Besonders bekannt im Konzernportfolio sind etwa Oreo, Milka und Toblerone . Die Kundschaft ist treu, darum wächst das Geschäft auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Vor allem Schokolade ist auch während des Lockdowns bei den Konsumenten beliebt. Die Corona-Krise hinterlässt dennoch Spuren. In Lateinamerika hat das Geschäft im dritten Quartal deutlich gelitten, in Nordamerika sich dagegen erholt.

Im dritten Quartal traf Mondelez mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 63 Cent exakt die Analystenerwartung. Der Umsatz wuchs organisch um 4,4 Prozent und damit etwas stärker als erwartet. Für das Gesamtjahr rechnen Analysten bei Mondelez mit einem Gewinnanstieg von rund fünf Prozent, für die beiden Folgejahre mit einem Plus von etwas mehr als acht Prozent. Die Aktie ist unter Analysten beliebt, mehr als 90 Prozent haben das Papier auf ihrer Empfehlungsliste. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 54 Euro. Als Extra gibt es eine moderate Dividende. Die Akte bleibt kaufenswert.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Anmerkung der Redaktion : Jede Woche können Anleger auf der Hauptseite von finanzen.net abstimmen, welche Aktie besprochen werden soll. Die Abstimmung läuft jeweils bis Dienstag. Machen Sie mit! Bitte weit nach unten scrollen (rechte Seite)!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Emka74 / Shutterstock.com

______________________________