7C Solarparken: Der Klimaprofiteur

Dem CO2 geht’s an den ­Kragen. Zumindest in Deutschland. Nachdem Politiker jahrelang über die Emissionen des Treibhausgases nur lamentiert hatten, soll es jetzt einen Klimapakt in der Republik geben, und CO2-Ausstoß soll richtig teuer werden. Wer Dreck macht - und das soll künftig auch für die Verbraucher gelten -, der soll zahlen. Mit diesem verschärften Duktus in der Klimadiskussion dürften auch die herkömmlichen Energieträger, die fossilen Brennstoffe wie Öl und Gas, noch stärker in die Schusslinie geraten.

Profitieren werden dann verstärkt erneuerbare Energien. Windkraft hat wegen zahlloser Gerichtsverfahren der Nachbarn von projektierten Anlagen aber Gegenwind, Solar könnte deshalb besonders stark nach vorn kommen. 7C Solarparken dürfte zu den Gewinnern zählen. Zwar konnte die Aktie des Betreibers von Photovoltaikanlagen in Bayern und Sachsen seit der letzten Besprechung an dieser Stelle Mitte Dezember schon über 30 Prozent zulegen. Doch da ist noch einiges mehr drin. Denn der Energieerzeuger baut sein Portfolio rasch aus. Brachten es die Solaranlagen des Konzerns aus Bayreuth vor zwei Jahren noch auf eine maximal mögliche erzielbare Gesamtleistung bei voller Sonneneinstrahlung von 105 MWp (Megawatt Peak), so sind es nun bereits 180 MWp.

Gehen die Pläne von Firmenchef Steven de Proost auf, dann sind es im nächsten Jahr 220 MWp. Das Ende der Fahnenstange ist dann aber nicht erreicht. Der Ausstieg aus Kohle und Atom in Deutschland erfordert in den nächsten Jahren immense Investitionen in alternative Energien. So ist in den kommenden fünf Jahren bei 7C Solarparken nochmals eine Verdopplung der Gesamtleistung auf 400 MWp drin. Anleger setzen auf den Basis­trend und kassieren bei 7C Solarparken hohe nachhaltige Dividenden von 3,0 Prozent.

Der Klimagipfel am 20. September und neue Ziele von 7C-Chef de Proost könnten die Aktie ­kurzfristig nach oben ziehen.

ISIN: DE 000 A11 QW6 8

Gew./Aktie 2020e: 0,20 €

KGV 2020/Dividende: 15,2/3,0 %

EK* je Aktie/KBV: 1,86 €/1,8

EK*-Quote: 29,5 %

Kurs/Ziel/Stopp: 3,35/3,80/2,10 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen.













