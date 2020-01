CR Capita-Aktie: Umfangreiche Projekt-Pipeline

€uro am Sonntag

Das Tempo ist hoch, sehr hoch. In den vergangenen zwei Jahren konnte CR Capital Real Estate den Umsatz von 10,4 auf 26,3 Millionen Euro fast verdreifachen. In diesem Jahr dürften die Erlöse sogar bei 45 Millionen Euro liegen. Als Baukonzern mit Fokus auf Immobilien am Stadtrand von Berlin profitiert der Immobilien­entwickler vom Boom im Sektor. Nach Berlin gibt es hohen Zuzug von Menschen, Wohnraum wird zusehends knapp, und obendrein sind Immobilien als Geldanlage oder zur Eigennutzung höchst begehrt.

Damit trifft CR Capital mit ­seinem Angebot an preiswerten Reihenhäusern auf hohe Nachfrage. Die Berliner fertigen ihre Häuser stark standardisiert und können so die Kosten niedrig halten. Neben der ohnehin hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bekommt das Unternehmen auch noch Rückenwind vom Gesetzgeber mit Erleichterungen im Bereich sozialer Wohnungsbau.

Dieses Geschäftsfeld hat CR Capital seit Kurzem im Visier. Gut informierte Kreise erwarten einen Anstieg der von den Berlinern gefertigten und verkauften Einheiten von etwa 120 im Jahr 2019 auf 300 Einheiten spätestens 2022. Im Jahr 2024 sollen es sogar schon 500 Einheiten à 100 Quadratmeter jährlich sein. Wie zu hören ist, hat CR ­Capital umfangreich Bauland für seine Projektpipeline angekauft. Da in Berlin Schätzungen zufolge 100.000 Wohnungen fehlen, dürfte die Nachfrage noch viele Jahre hoch bleiben.

Beim Gewinn sind Sprünge zu erwarten. Gerüchten zufolge soll das Ergebnis 2019 nicht mindestens 30 Prozent über Vorjahr liegen, wie zuletzt kommuniziert, sondern sogar 50 Prozent darüber und damit bei etwa 3,20 Euro je Aktie. Bis 2022 könnte der Gewinn auf 6,50 Euro je Anteil steigen. Dann sind ein Vierer-KGV und zehn Prozent Dividende drin. Klarer Kauf.

In zwei bis drei Jahren sind ein ­Vierer-KGV drin und noch höhere Dividenden. Die Aktie hat das Zeug zum Verdoppler.

ISIN: DE 000 ASG S62 5

Gew./Aktie 2020e: 4,20 €

KGV 2020/Dividende: 6,3/5,8 %

EK* je Aktie/KBV: 7,60 €/3,5

EK*-Quote: 67,5 %

Kurs/Ziel/Stopp: 27,00/38,50/18,40 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.













